Früher gab ein Geheimdienstchef nie Interviews. Heute ist es noch immer selten, kommt aber vor. Der Chef des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) will, dass die Bürger verstehen, was seine Leute machen. Das Interview findet am Hauptsitz des NDB in Bern statt, im Volksmund «Pentagon» genannt. Wir treffen uns im Sitzungszimmer – im einzigen Raum, den externe Besucher betreten dürfen.

Herr Seiler, ist es wie bei James Bond, wenn man beim Nachrichtendienst arbeitet?

Markus Seiler: Es kommt drauf an, in welchem Bereich. Mit knapp 300 Beschäftigten sind wir quasi ein KMU. Vom ehemaligen Hochseeschiffskoch bis zum Pfarrer vereinigen wir alle möglichen Berufe bei uns.

Was machen Ihre Leute?

Wir unterscheiden drei Kategorien: Fachmitarbeiter etwa aus den Bereichen Finanzen, Personal und Kommunikation bringen Qualifikationen aus früheren Tätigkeiten mit. Sie müssen lediglich für das Arbeiten unter leicht erschwerten Umständen geeignet sein, da sie nicht über alles reden dürfen. In einer zweiten Kategorie beschäftigen wir Analysten. Das sind oft hoch spezialisierte Fachkräfte – Physiker, Biologen, Chemiker, Historiker. Um über die Proliferation von Nuklearwaffen mitreden zu können, muss man etwas davon verstehen, sonst könnten wir nicht glaubwürdig die Schweizer Industrie beraten. Dazu kommt: Alles muss wissenschaftlich und methodisch korrekt verarbeitet werden, gute Schreibe und die Präsentation sind ebenso wichtig.

Das tönt nicht nach James Bond.

Unsere dritte Berufskategorie kommt am ehesten an Bond ran: Diese Mitarbeiter sind im Bereich Operationen tätig. Sie suchen, finden und schöpfen auch menschliche Quellen ab.

Das heisst?

Sie operieren verdeckt im In- und Ausland, sie müssen ihre Quellen und sich selber schützen. Deshalb arbeiten sie mit Legenden, das heisst, sie verschleiern die Zugehörigkeit zum Nachrichtendienst. Dazu gehören eine perfekte Tarnung, Abwehrmassnahmen und Technik. Deshalb haben wir eine kleine Q-Abteilung wie bei Bond (lacht).

Die Welt wird immer transparenter. Gibt es noch Geheimnisse?

Ja. Es gibt noch viele Geheimnisse. Nur wenige Instanzen dürfen alles sichten, was wir wissen, insbesondere natürlich unsere departementsinterne Aufsicht und die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments. Im Zuge der Snowden-Affäre wollte sie etwa Gewissheit, ob wir wirklich keine Beziehung zur NSA unterhalten. Die höchste Form der Anerkennung besteht dann im Schweigen – ein Zeichen, dass es tatsächlich so ist. Auch gegenüber unserem Departementschef gilt selbstverständlich völlige Transparenz.

Der Nachrichtendienst strahlt etwas Unheimliches aus, gerade weil so viel geheim ist.

Darum gebe ich heute Interviews, was früher undenkbar gewesen wäre. Alle meine Amtskollegen in Europa sind heute der Überzeugung, dass wir sichtbar sein müssen. Die Bürger sollen verstehen, was wir machen. Ich kann nicht erwarten, dass das Volk Ja sagt zu einem neuen Nachrichtendienstgesetz, ohne dass es eine Vorstellung davon hat, wofür es uns braucht. Visibilität bedeutet aber nicht volle Transparenz. Das würde unserer Arbeitsweise widersprechen. Ein vollständig transparenter Nachrichtendienst gäbe sich selber auf, weil ausländische Dienste kein Vertrauen mehr in uns hätten. Es ist also eine Gratwanderung.

Wie gehen Ihre Mitarbeiter damit um, dass Sie nicht mal ihren Partnerinnen von ihrer Arbeit erzählen dürfen?

So absolut ist das nicht. Die Mitarbeiter des NDB sind Teil der Bundesverwaltung. Auch bei uns gibt es öffentliche Personen, die Aussenkontakte wahrnehmen. Als Vizedirektor oder als Kommunikationschefin wäre es sinnlos zu verschweigen, wo man arbeitet – in der Zeitung können es ja alle nachlesen. Hingegen ist es wichtig, nicht über das zu reden, was in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Dazu gehören Details zu Methoden, Operationen und klassifizierten Inhalten. Die Mehrheit der Mitarbeiter jedoch arbeitet im nicht sichtbaren Bereich.

Was dürfen diese erzählen?

Das definieren wir mit jedem Mitarbeiter individuell, je nach Funktion und Risiko gibt es abgestufte Sicherheitsmassnahmen: Was können sie dem Ehepartner sagen, was den Schwiegereltern, was dem Kegelklub? Sie werden auch für alle möglichen Situationen geschult, etwa wenn der Coiffeur fragt, wo sie arbeiten. Zuerst sagen sie «beim Bund» – damit geben sich die meisten zufrieden. Wenn jemand bohrt: «Im VBS» – was ja stimmt. Und dann etwas Unverfängliches. Mitarbeiter mit einer sogenannten «robusten Tarnung» – also diejenigen, die mit einer anderen Identität leben – müssen einigen Aufwand betreiben, damit sie in ihrer Rolle glaubwürdig wirken. Sie haben aber auch praktische Dinge zu beachten, etwa, in welche Länder sie reisen können und wo ihre Sicherheit nicht gewährleistet wäre. Sie können sich jederzeit an unsere Anlaufstelle wenden, die auf alle Fragen Antworten hat.

Wie schwierig ist es, gute Mitarbeiter zu finden?

Wir haben nach den Anschlägen in Paris 23 befristete Stellen geschaffen. Wir erhielten auf die Ausschreibungen hin mehr als 1200 Bewerbungen – und zwar gute! Der Zugang zum freien Markt ist ein grosser Vorteil.

Welche Stellen sind am begehrtesten?

Diejenigen für Analysten, aber auch Querschnittsstellen. In den Beschaffungen, also in den James-Bond-Berufen, schreiben wir die Jobs ebenfalls aus, wenn auch leicht verklausuliert. Die Kunst besteht darin, die richtige Person auszusuchen. Ein guter Quellenführer sollte das Gegenteil von James Bond sein: komplett unauffällig. Er soll sich auch im Ausland wie ein Fisch im Wasser bewegen können.