«Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind sicher: der Tod und die Steuern», sagte einst Benjamin Franklin. Auf die heutige Schweiz übertragen müsste das Zitat des Gründervaters der Vereinigten Staaten noch um die alljährlich steigenden Krankenkassenprämien ergänzt werden. Um 4,5 Prozent beträgt der Anstieg für das angelaufene Jahr. Und es darf auch für das Folgejahr mit einem Kostenwachstum gerechnet werden.

Allerdings dürfte sich die Prämienlast je nach Gemeinde per 1. Januar 2018 sehr unterschiedlich entwickeln. Grund ist die geplante Neueinteilung der Prämienregionen; eine entsprechende Verordnungsänderung hat das Eidgenössische Departement des Innern vergangenen September in die Vernehmlassung geschickt.

Demnach soll die Einteilung der Prämienregionen künftig nicht auf Gemeinde-, sondern auf Bezirksebene erfolgen. Das Ziel der Übung: eine «kohärentere und ausgewogenere Karte der Prämienregionen», wie das Departement in der entsprechenden Mitteilung schreibt. Diese Woche geht die Vernehmlassung zu Ende.

Widerspiegelt nicht Kostenrealität

Über die Anzahl und Tendenz der eingegangenen Rückmeldungen kann Christoph Kirchenmann noch keine Auskunft geben. Bisher habe noch keine Auswertung stattgefunden, da die Vernehmlassung noch nicht abgeschlossen sei, so der Leiter der Sektion Prämien und Solvenzaufsicht beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Schon jetzt ist aber klar: Die Krankenversicherer sind für diese Vorlage nicht zu gewinnen. Die beiden grossen Kassenverbände Santésuisse wie auch Curafutura lehnen die Neueinteilung der Prämienregionen entschieden ab, wie deren Stellungnahmen zu entnehmen ist.

Die Einteilung widerspiegele nicht die Kostenrealität, zumal innerhalb der einzelnen Bezirke beträchtliche Kostenunterschiede bestünden, sagt Andrea Arcidiacono, Medienverantwortlicher der Curafutura. Die geplante Neueinteilung der Prämienregionen belohne Regionen mit hohen Kosten und bestraft solche mit tiefen Kosten. «Die angestrebte Reform zielt in die falsche Richtung.» Daher seien die neuen Prämienregionen auch nicht mit dem eidgenössischen Krankenversicherungsgesetz vereinbar. Zudem fusse die Zuteilung auf nicht nachvollziehbaren Grundlagen.

Unter dem Strich führe der Systemwechsel zu Instabilität und schaffe Gewinner und Verlierer, die zum Teil erhebliche Kostensprünge zu gewärtigen hätten, so Arcidiacono weiter. Und die Zahl der Betroffenen sei hoch. Gemäss internen Berechnungen wären aufgrund der Neueinteilung der Regionen 3,2 Millionen Versicherte von einer Prämienerhöhung betroffen, während rund 2,2 Millionen von tieferen Prämien profitierten. «Da stellt sich schon die Frage, ob nicht ein gezielterer Eingriff möglich wäre», so Arcidiacono.

Ähnlich klingt es beim zweiten grossen Kassenverband, der Santésuisse. Versicherte in ländlichen Gemeinden, die sich «kostenbewusster» verhielten, also weniger Leistungen beziehen, müssten künftig teilweise sogar um über zehn Prozent höhere Prämien berappen, sagt Kommunikationsleiterin Sandra Kobelt. «Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Prämiennivellierung». Es sei eine falsche Reform, die nichts mehr bedeute als eine undifferenzierte Umverteilungspolitik. «Und dies zulasten der Kostenwahrheit.»

Kilchenmann vom BAG kann den Widerstand der Kassenverbände «nicht ganz nachvollziehen». Tatsächlich sei es darum gegangen, das System zu vereinheitlichen. Nicht gelten lässt er den Vorwurf der Intransparenz. Die geplante Neuzuteilung auf Bezirksebene sei nach klar definierten und landesweit einheitlichen Kriterien festgelegt worden. Dies im Gegensatz zur «historisch gewachsenen» Einteilung auf Basis der Gemeinden, so Kilchenmann.

Patientenverband ist für Reform

Anders als bei den Kassenverbänden stösst die Vorlage bei Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz auf Wohlwollen. Dass sich die Prämien zwischen Stadt und Land etwas annäherten, sei gerechtfertigt, zumal Versicherte heute auch im Gesundheitsbereich mobiler seien, sagt Stiftungspräsidentin Margrit Kessler. Für die Kritik der Krankenversicherer zeigt sie wenig Verständnis.