Jetzt ist die Bodluv-Affäre (die bodengestützte Luftverteidigung) um ein Kapitel reicher. Diesmal geht es um eine Untersuchung, die die Armeespitze unter dem Deckel gehalten hat. In deren Fokus stand der Kommandant der Luftwaffe, Aldo Schellenberg. Ihm wurde vorgeworfen, er habe militärisch wichtige Informationen an Dritte weitergegeben.

«Korpskommandant André Blattmann erteilte am 16. November 2016 den entsprechenden Untersuchungsbefehl für eine vorläufige Beweisaufnahme», sagte der Sprecher der Militärjustiz, Tobias Kühne, gegenüber dem «Tages-Anzeiger», der den Fall recherchiert hat.

Gestern Mittwoch wurde die Beweisaufnahme nun bereits wieder eingestellt, weil die Militärjustiz kein fehlbares Verhalten festgestellt hat.

Befürworter des Bodluv-Projekts

Schellenberg ist in der Bodluv-Affäre kein unbeschriebenes Blatt. Gemäss vertraulichen Papieren, die an die Medien gelangten, erfüllten die beiden evaluierten Raketen die Voraussetzungen nicht. Konkret kritisierte die Evaluationsgruppe, die Infrarot-gestützte Lenkwaffe IRIS-T sei bei schlechtem Wetter nicht einsatzfähig und das radargelenkte Modell CAMM-ER verfüge nicht über die notwendige Reichweite. Aber mit beiden Systemen zusammen würden die Anforderungen erfüllt. Die Projektgruppe beantragte also den Kauf von beiden Systemen. Mit der Unterstützung von Schellenberg, Vorsitzender des Projektausschusses.