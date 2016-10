Phil, das ist der Sänger der Band Flak. Er tritt am Samstag an einer Veranstaltung der Pnos (Partei national orientierter Schweizer) auf. Gemäss der Organisation Antifa findet der Anlass in Rapperswil statt. Pnos-Präsident Dominic Lüthard will diese Information weder bestätigen noch dementieren. Er sagt nur, dass der Anlass in der Ostschweiz durchgeführt werde. Lüthard kann nicht verstehen, dass die Veranstaltung für Schlagzeilen sorgt. Sie sei nicht mit dem Konzert in Unterwasser vergleichbar – ausser dass es um ein ähnliches Gedankengut gehe. Die Pnos feiere die Gründung von fünf neuen Sektionen in der Ostschweiz.