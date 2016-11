In der Winterthurer An’Nur-Moschee fand am Mittwoch eine vielbeachtete Razzia statt. Der Vorwurf der Zürcher Justiz: Ein äthiopischer Imam habe zum Mord an Muslimen aufgerufen, die sich nicht an die Gebetszeiten hielten oder den Gebeten fernblieben.

Der Mordaufruf hat unter den muslimischen Dachorganisationen in der Schweiz zu heftigen Reaktionen geführt. "In unserer Gesellschaft hat es keinen Platz für Imame, die zu Mord aufrufen", sagte beispielsweise Mustafa Memeti, Imam und Leiter des Muslimischen Vereins in Bern.

Muris Begovic, Vorstandsmitglied der Vereinigung Islamischer Organisationen Zürich, erklärte: "Sollten die Vorwürfe stimmen, werden wir die Moschee ausschliessen."