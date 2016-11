Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich registrierte den Erdstoss 14 Kilometer nordöstlich von Schaffhausen in Deutschland.

Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Erdbebendienst am Donnerstag mit. Schäden seien bei einem Beben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.