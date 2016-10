Das Entwicklungsprogramm des vor zwei Jahren vorgestellten Fliegers verlaufe nach Plan, teilte das Stanser Unternehmen am Freitag mit. Mehrere wichtige Flugversuche hätten erfolgreich abgeschlossen werden können. Die Zertifizierung durch die europäische Luftfahrtbehörde ist für das 3. Quartal 2017 vorgesehen.

Der PC-24 ist das erste Düsenflugzeug des Unternehmens Pilatus, das sich zuvor auf Propellermaschinen spezialisiert hatte. Zum Testprogramm der vergangenen Monaten zählten etwa Hitze- und Kältetests in den USA sowie Überprüfungen des Autopiloten und der Elektronik. In Europa kamen aerodynamische Tests hinzu.

Die Flugzeugbauer erwarten, dass der neue Businessjet die bisher veröffentlichten Leistungsdaten übertreffen werde. Details will Pilatus im Mai 2017 an der Flugzeugmesse EBACE in Genf bekannt geben.