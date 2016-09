In Interlaken treffen wir den Gemeinderat und SVP-Präsidenten Franz Christ. Er fordert zwar nicht offen ein Burka-Verbot, sagt aber, er könnte gut mit einem leben. Die Erfahrungen aus dem Tessin zeigten ja gerade, dass man ein solches Verbot mit Augenmass umsetzen könne. Dort würden Burka-Trägerinnen nicht gebüsst, sondern von Polizisten mit Hinweis auf das Verbot gebeten, die Schleier zu entfernen.

Offene Kritik an der Haltung der Interlakner findet man am anderen Brienzersee-Ufer. In Brienz hat die Besitzerin des Hotels Bären, Monique Werro, ihre Hausregeln geändert: BurkaTrägerinnen lässt sie nur in ihrem Hotel übernachten, sofern sie den Gesichtsschleier lüften. Gegenüber der «Nordwestschweiz» präzisiert sie: «Es sei denn, der Ehemann taucht ebenfalls in seinem traditionellen langen weissen Gewand auf. Dann habe ich kein Problem.»

Werro stört, dass mit der Verschleierung Errungenschaften der Frauenbewegung in der Schweiz mit Füssen getreten werden. Mit Blick auf das boomende Geschäft in Interlaken sagt sie: «Dort sieht man halt das Geld. Es ist etwas rückgratlos, wenn man für das gute Geschäft das Burka-Tragen toleriert.»

Werros Küchenchef ist Tunesier und stolz auf die demokratischen Fortschritte in seinem Heimatland. Für ihn war es ein Faustschlag mitten ins Gesicht, als er in Interlaken zum ersten Mal in seinem Leben eine vollverschleierte Frau sah, wie er sagt.