Die Umgebung des Hotels wurde abgesperrt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wurde angewiesen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster zu schliessen.

Da sich das Hotel in Gleisnähe befindet, blieb der Zugverkehr der Rhätischen Bahn zwischen Arosa und Litzirüti am Freitag bis Betriebsschluss unterbrochen. Die Strecke Chur - Arosa konnte am Samstagmorgen wieder freigegeben werden. Die Züge fahren nach Fahrplan.

Der Brand zwischen Weihnachten und Neujahr und somit zur absoluten Hochsaison trifft das Hotel und den Ferienort zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Haus respektive die Ruine steht exponiert neben dem Bahnhof und ist nach der Einfahrt in Arosa gut sichtbar.

Der letzte grössere Brand eines Hotels in Arosa ereignete sich Mitte Februar 2009. 36 Hotelgäste konnten unverletzt evakuiert werden. (sda/pz)