Wie konnte der F/A-18 dann an 3400 Meter hohen Bergen zerschellen?

Das ist für mich das Rätsel. Das wird man untersuchen.

Obwohl die Schweiz dicht besiedelt ist und es kaum ein Tal ohne Häuser gibt, war der Flieger zuerst einfach verschwunden. Überraschte Sie das?

Nein. 1967 gab es bereits einen Absturz von einem Venom im Sustengebiet. Damals hat man fast drei Wochen lang nach dem Flugzeug gesucht. Das Gebiet ist felsig und wenn das Flugzeug in Einzelteile zerschellt, sind diese von weitem schlecht sichtbar. Die grau-blaue Farbe des F/A-18 verschmilzt mit der Umgebung. Ausserdem herrschte am Montag schlechtes Wetter: Dadurch waren kaum Bergsteiger unterwegs, die etwas vom Aufprall hätten hören können.

Jetzt ist das Unglücks-Flugzeug gefunden.

Ich war zuversichtlich, dass man den F/A-18 Hornet am folgenden Tag findet. Die Suchmittel und Ortungsgeräte sind heute viel besser. Mit einem Infrarotgerät am Helikopter kann man auch kleine Teile sehen, die sich in Sachen Wärmestrahlung von der Umgebung unterscheiden.