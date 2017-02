Das Gebäude gehört der Eidgenossenschaft, wie das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) am Mittwoch auf Anfrage verschiedene Medienberichte bestätigte. Es steht seit Sommerbeginn 20116 leer.

2016 wurden laut BBL bereits das Erd- und das Untergeschoss der Effingerstrasse 29 saniert. Diese Räumlichkeiten werden seit dem Spätsommer 2016 genutzt. Die Sanierung der Wohnungen in den Obergeschossen war in einer zweiten Phase ab 2017 geplant und wird laut BBL nun so durchgeführt.

Die Räumlichkeiten sollen anschliessend der Bundesverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben des BBL handelt es sich um eine illegale Besetzung, nicht um eine Zwischennutzung.

Der Bund habe unmittelbar nach Beginn der illegalen Besetzung das Gespräch mit den Hausbesetzern gesucht, um innert nützlicher Frist wieder über die Liegenschaft verfügen zu können. Die Hausbesetzer hätten diesbezüglich keine Lösung in Aussicht gestellt und die gesetzeswidrige Besetzung fortgeführt, heisst es beim BBL. (sda/mwa)