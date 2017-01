Gegen den S3-Gründer Pascal Jaussi ist ein Strafverfahren wegen Irreführung der Rechtspflege, Brandstiftung und Urkundenfälschung eröffnet worden, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg am Dienstag mitteilte. Grund dafür ist eine angebliche Attacke von Ende August.

Der Gründer des Raumfahrtunternehmens war damals mit Brandverletzungen im Gesicht, am Brustkorb und am Hals in einem Wald bei Aumont FR aufgefunden worden. Er hatte angegeben, von Unbekannten angegriffen worden zu sein.

Im Laufe der Ermittlungen gab Jaussi diese Version bei drei Befragungen der Polizei an. Nach intensiven Ermittlungen, der Auswertung der Handy-Daten sowie der Befragung von rund 40 Personen steht für die Freiburger Justiz aber eine Inszenierung im Vordergrund.

Raumfahrt-Unternehmen Konkurs

Für den Beschuldigten gelte die Unschuldsvermutung, betonte die Freiburger Staatsanwaltschaft am Dienstag. Sie führt ihre Ermittlungen weiter und will zudem auch von der Waadtländer Justiz das Verfahren zum Konkurs von Swiss Space Systems übernehmen.

Das Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Payerne VD war Mitte Dezember von einem Waadtländer Regionalgericht in Konkurs geschickt worden. Das Urteil trat vor einer Woche in Kraft, nachdem das Raumfahrt-Unternehmen den Rekurs gegen den Entscheid zurückgezogen hatte.