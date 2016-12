Kurz nach 11 Uhr hatte sich an der Neugasse in Rorschach ein Raubüberfall ereignet. Die Täter erbeuteten aus einem Betrieb Bargeld und flohen.

Nach Meldungen über die flüchtenden Täter sei eine Grossfahndung eingeleitet worden, teilte die St. Galler Polizei am Mittag mit. Zwei mutmassliche Täter konnten im Rheintal verhaftet werden. Unterdessen hat die Polizei einen dritten möglichen Täter festgenommen.

Die Fahndung nach weiteren Beteiligten läuft weiter. Nach letzten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sich ein weiterer Beteiligter am Raubüberfall auf der Flucht befindet. Zeugen hätten beobachtet, dass er in Widnau SG in ein graues oder silbriges Auto als Beifahrer eingestiegen sei.