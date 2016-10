Wieder stärker abstufen

«Diese Verschiebung zugunsten der Grossbauern war politisch so nie gewollt», sagt der Basler SP-Nationalrat Beat Jans. Es gebe heute Betriebe, die 200 000 Franken und mehr an Direktzahlungen erhalten. Je grösser ein Betrieb, desto stärker greifen Skaleneffekte, der Landwirt steigert mit einem geringeren Aufwand seinen Ertrag.

Jans verlangt in einem Vorstoss, dass der Bundesrat die Direktzahlungen wieder umverteilt. Konkret: Der Bund soll die Beiträge für Versorgungssicherheit, also die Beiträge, die ohne zusätzliche Auflagen für alle Flächen ausgeschüttet werden, wieder stärker abstufen.

Extreme Auswüchse korrigieren

Als einziger SVP-Nationalrat hat der Gstaader Bergbauer Erich von Siebenthal Jans’ Motion mitunterzeichnet. «Mir liegen die kleineren Betriebe auch am Herzen», sagt er. «Ich bin überzeugt, dass eine solche Umverteilung notwendig ist.» Dass Grossbetriebe derart profitierten, schade der Glaubwürdigkeit der Direktzahlungen. «Wir müssen die extremen Auswüchse korrigieren», sagt er. Von Siebenthal erhält jährlich 110 000 Franken an Direktzahlungen für seinen Biobetrieb, den er mit seinem Sohn bewirtschaftet. 80 Prozent davon sind für den Sohn, betont er.

Dass die Grossen obenaus schwingen, stösst auch Regina Fuhrer, Präsidentin der Kleinbauern-Vereinigung, sauer auf: «Die hohen Direktzahlungen an einzelne Betriebe stossen in der Bevölkerung auf grosses Unverständnis», sagt sie. Fuhrer schlägt eine stärkere Abstufung vor: ab 10 Hektaren in Zehnerschritten abzustufen. Ab dem 31. Hektar soll der Bund gar keine Basisbeiträge mehr auszahlen. Mit diesem Mechanismus sollen die kleinen und mittleren Betriebe gefördert werden, zugunsten der Strukturvielfalt in der Schweiz. So wie sie ausgestaltet sei, fördere die AP 14–17 die Tendenz hin zu grösseren Betrieben. Das beschleunige das Bauernsterben. «Die Direktzahlungen sollen den Strukturwandel weder beschleunigen noch bremsen», findet Jans. Wichtig sei, dass die Bundespolitik den durch den Markt befeuerten Strukturwandel sozial abfedere.