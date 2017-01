Bei der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III (USR) geht es um viel – Gegner und Befürworter kämpfen mit harten Bandagen. Und nicht immer mit lauteren Mittel. Der Schweizerische Gewerbeverband schreibt ein neues, unrühmliches Kapitel in diesem Abstimmungskampf. Er stellt die SP-Ständeräte Pascale Bruderer, Claude Janiak und Hans Stöckli in seiner Abstimmungszeitung indirekt als Befürworter der Reform dar, obschon sie dagegen sind. Die Zeitung wird diese Woche in drei Millionen Haushalte in der Deutschschweiz und der Romandie verteilt.

Der Kniff: Der Gewerbeverband macht einen Link zwischen der Steuerreform und dem neuen Wirtschaftspapier der SP. Die Fundamentalopposition der SP gegen die Steuerreform sei Ausdruck der Radikalisierung an der Parteispitze. Parteipräsident Christian Levrat wolle den Kapitalismus überwinden, führende SP-Köpfe würden dies nicht mittragen. Der Gewerbeverband verweist auf das umstrittene Wirtschaftspapier, das die Delegierten der SP im Dezember verabschiedet haben und das vom Trio Bruderer, Stöckli und Janiak kritisiert worden ist. Damit wird suggeriert: Wer gegen das Wirtschaftspapier ist, ist für die USR III.