Die Ständeräte zeigten am Donnerstag ein Herz für ihre Stände: Sie wälzten kantonale Asylkosten auf den Bund ab. Dieser soll die Ausgaben für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene künftig während zehn Jahren tragen statt wie bis anhin während fünf respektive sieben Jahren. Gegen den Willen von Asylministerin Simonetta Sommaruga hat die kleine Kammer mit grosser Mehrheit (31:10 Stimmen) einen Vorstoss des Aargauer FDP-Ständerats Philipp Müller gutgeheissen.

Hintergrund ist die Kostenexplosion im Asylwesen: Die meisten anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen sind auch fünf Jahre nach ihrer Ankunft noch von der Sozialhilfe abhängig, ihre Erwerbsquote liegt bei unter 30 Prozent. Das kommt die Kantone teuer zu stehen, aber auch den Bund: In seinem Budget-Voranschlag 2017 beantragt er im Bereich Migration gegenüber der Rechnung für das Jahr 2015 einen Zuwachs von beinahe

einer Milliarde Franken. Schon heute überweist der Bund den Kantonen über eine Milliarde Franken pro Jahr.

Streit über «den Verursacher»

Motionär Müller will dem Verursacher-Prinzip im Asylwesen Nachdruck verleihen. Er stösst sich namentlich an der Asylpraxis des Bundes bei Eritreern. Diese weisen eine hohe Anerkennungsquote auf. «Wer die Bewilligungen erteilt, soll auch die Konsequenzen, das heisst die Kosten tragen», so die Logik des FDP-Asylchefs. Dem hielt Bundesrätin Sommaruga entgegen: «Verursacher sind Unrechtsstaaten und Bürgerkriege.» Ob jemand schutzbedürftig ist oder nicht, werde durch die Genfer Konvention, die Bundesverfassung und das Asylgesetz vorgegeben. «Es ist nicht das Staatssekretariat für Migration, das Asylsuchende nach eigenem Gutdünken produziert», stellt sie klar.

Die SP-Magistratin wies weiter darauf hin, dass der Bund und die Kantone bereits an einem Tisch sitzen, um die Verteilung der Kosten neu zu diskutieren. Dazu werden die Kantone bis Ende Jahr detailliert ihre Kosten im Asylwesen aufschlüsseln. Diese vollständig zu erheben und zu harmonisieren komme einer Herkulesaufgabe gleich. Nur schon welche Ausgaben unter die Rubrik «Willkommensanlass» fallen ist umstritten und wird kantonal ganz unterschiedlich gehandhabt.

Teure UMAs

Vorreiter ist der Kanton Luzern, der zumindest die wichtigsten Ausgaben transparent macht: «Die Massnahmen für einen Flüchtling bis zu seiner erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt schlagen bei uns mit 26 300 Franken zu Buche», sagt Sozialvorsteher Guido Graf. Zum Vergleich: Vom Bund erhalten die Kantone eine einmalige Pauschale von 6000 Franken pro Flüchtling. Besonders teuer zu stehen kommen den Kanton die unbegleiteten, minderjährigen Asylbewerber (UMAs), deren Zahl markant zugenommen hat. In Luzern leben derzeit 168 UMAs. Ihre Unterbringung muss an die speziellen Bedürfnisse von Minderjährigen angepasst werden. Unter 14-Jährige sind in Pflegefamilien untergebracht (Kostenpunkt: 90 000 Franken pro Jahr), 16- bis 18-Jährige in speziellen UMA-Zentren (Kostenpunkt: 30 000 Franken pro Jahr). Der Bund zahlt den Kantonen pro Flüchtling – unabhängig von dessen Alter – für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung 18 000 Franken pro Jahr.

Suche nach richtigen Anreizen

Führt Philipp Müllers Forderung nach mehr Bundesmitteln, verteilt nach dem Giesskannenprinzip, zu einer generellen Senkung der Asylkosten? Nein, sagt Asylministerin Sommaruga. Entscheidend sei, in den Kantonen die richtigen Anreizsysteme aufzubauen, um die Mittel effizienter einsetzen zu können. Auch setzt sie grosse Hoffnungen in die beschleunigten Asylverfahren. Dadurch werde schnell entschieden, wer bleiben darf und

wer wieder gehen muss.