Selten ist die Deutung darüber, was die Bevölkerung mit ihrem Votum am Abstimmungssonntag genau aussagen wollte, wichtiger als bei der AHVplus-Initiative. Denn heute beginnt im Nationalrat die grosse Debatte um die Rentenreform. Und dort steht nicht nur die Frage im Zentrum, wie die Renten angesichts der Alterung der Gesellschaft auch in Zukunft finanziert werden können. Sondern vor allem auch die Frage, ob die absehbaren Einbussen bei der beruflichen Vorsorge aufgefangen werden sollen und können – und, wenn ja: Wie stark?

Für SP, Grüne, Gewerkschaften und auch die CVP ist klar: Nur weil das Volk einen pauschalen Ausbau der AHV-Renten um zehn Prozent ablehnt, heisst das nicht, dass es einen Rentenabbau goutieren würde. Genau das unterstellen sie aber FDP und ,SVP, die zusammen mit der Wirtschaft eine «schlanke Vorlage» fordern. Konkret geht es um die 70 Franken AHV-Zuschlag, welche der Ständerat vor einem Jahr als Kompensation tieferer Pensionskassenrenten beschlossen hat.