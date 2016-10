Ob Fluri denn nicht denke, dass die SVP – gerade im Hinblick auf die Wahlen im Aargau vom 23.Oktober – «dank Kurt Fluri» zulegen werde, will David Kaufmann wissen. Dieser Ansicht ist der Nationalrat nicht. Auch andere Parteien hätten sich in der Staatspolitischen Kommission gegen die SVP gestellt. «Leute, die sich ausrechnen, was eine Gefährdung der Bilateralen für die Wirtschaft und ihren Arbeitsplatz zur Folge haben könnte, werden nicht umschwenken», so der FDP-Nationalrat.

Burgherr stellt sehr wohl eine Bewegung fest. Die SVP habe in den letzten zwei Wochen zahlreiche Neueintritte verzeichnet. Das führt der Präsident der Aargauer SVP auf die Diskussion in Bern zum «Inländervorrang light» zurück.