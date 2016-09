Teuer oder günstig?

Falsch, sagt der Bund. Gemäss den Zahlen des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) schlägt die Alternative mit jährlich fast 4,5 Milliarden Franken zu Buche – das ist wesentlich mehr als die Modelle von Ständerat (2,9 Milliarden) und Bundesrat (3,2 Milliarden). Besonders hart würde es die Jungen treffen, sagt BSV-Direktor Jürg Brechbühl. «Ein 34-Jähriger mit einem Jahreseinkommen von 70 000 Franken müsste mit dem Vorschlag von FDP und GLP heute statt knapp 4500 Franken, neu 6000 Franken berappen.» FDP und GLP widersprachen dem gestern vehement: «Die Berechnungen des Bundes sind nicht korrekt», sagt die Zürcher FDP-Nationalrätin Regine Sauter.

Er habe beim Ständeratsvorschlag vergessen, die 750 Millionen Franken für den Koordinationsabzug sowie die 1,4 Milliarden, die aus den 70 Franken höheren AHV-Renten resultieren, einzubeziehen. Sauter kommt zum Schluss: «Unser Alternativkonzept ist deutlich günstiger als das Modell des Ständerats.» CVP-Sprecherin Ruth Humbel hingegen traut der Sache nicht.

Sie sprach von einer «Zumutung», das Konzept sei eine «Blackbox»: «Offenbar will man die Kompensation in der zweiten Säule realisieren – koste es, was es wolle.» Auch die SP kritisierte, dass die junge Generation über Gebühr belastet werde. Nun kommt der Ständerat in seiner neuen Zusammensetzung zum Zug. Es liegt an ihm, zu beurteilen, welches Modell nun das günstigere ist.