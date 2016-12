Weiter als die Deutschen

Die verhältnismässig grossen Umsätze beim Lebensmittel-E-Commerce lägen in erster Linie an den Konsumenten, heisst es seitens des EHI. Diese seien in der Schweiz deutlich weiter als jene etwa in Deutschland. Aufgrund der deutlich tieferen Lebensmittel-Preise investierten die deutschen Händler jedoch auch weniger in den OnlineVerkauf.

Beim Online-Handel insgesamt zeigt sich indes ein anderes Bild. Einkaufen im Internet ist in Deutschland wesentlich beliebter als hierzulande: Während deutsche Online-Shopper mit umgerechnet rund 65 Milliarden Franken für mehr als elf Prozent des Detailhandels-Umsatzes verantwortlich sind, kommen die Internet-Einkäufer in der Schweiz mit ihren gut neun Milliarden Franken gerade einmal auf 4,4 Prozent.

Auffallend ist neben des Anteils der elektronischen Lebensmittel-Einkäufe noch ein Zweites: nämlich die Art, wie Online-Einkäufe hierzulande bezahlt werden. Ein immer grösseres Stück vom Kuchen schneidet sich die Post ab. Deren Tochter Postfinance ist aus dem Online-Payment nicht mehr wegzudenken: Die Hälfte der Schweizer Internet-Shops akzeptierte die Postfinance-Karte im letzten Jahr als Zahlungsmethode – laut EHI war es ein Jahr zuvor nur ein gutes Drittel.

Das macht sich auch beim Umsatz bemerkbar: 37 Prozent des Transaktionsvolumens zur Abwicklung von Online-Käufen lief 2015 über Postfinance. Die Nase knapp vorn haben nach wie vor die Kredit- und Debitkarten der Banken: auf sie entfielen 38 Prozent des Umsatzes.

Paypal-Anteil steigt

Immer mehr Konsumenten verlassen sich beim Bezahlen ihrer Online-Einkäufe auf den Anbieter Paypal. Dieser ermöglicht nach Hinterlegen einer Kreditkarte oder per Lastschrift eine einfache Abwicklung. War der Dienst vor fünf Jahren nur bei einem Viertel der hiesigen Shops aufgeschaltet, ist die Bezahlung via Paypal heute bei jedem Zweiten möglich. Umsatzmässig liegt der US-Anbieter jedoch weit hinter den Karten und der Postfinance zurück: 14 Prozent des Umsatzes laufen über ihn.

Während die elektronischen Formen des Bezahlens immer beliebter werden, verlieren die traditionellen Zahlungsarten an Boden: Nur noch 17 Prozent der Online-Shops bieten Bezahlung per Nachname an, vor fünf Jahren waren es noch fast 30 Prozent. Auch die Bezahlung bei Abholung und die Vorauszahlung werden seltener angeboten.

Dass die traditionellen Formen der Bezahlung ganz verschwinden, glaubt Studienautorin Frigge indes nicht: «Es gibt immer noch viele Leute, die die elektronischen Zahlungsmethoden nicht nutzen möchten. Das werden sie auch künftig nicht müssen.»