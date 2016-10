Bei einer Massenkarambolage in Fäsenstaubtunnel der Autobahn A4 ist am Samstagmittag in Schaffhausen eine Person ums Leben gekommen. Zehn weitere wurden verletzt, einige leichter, andere schwerer.

In den schweren Auffahrunfall waren vier Personenwagen, ein Lastwagen und ein Reisecar verwickelt, wie Polizeisprecherin Cindy Beer auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Mehrere Ambulanzen sowie ein grosses Polizeiaufgebot waren vor Ort.