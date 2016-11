Die ist vielleicht dann erreicht, wenn Glarner von den Mexikanern in den USA als Massen redet, die einmarschieren und am Sozialtropf der Vereinigten Staaten hängen. Deswegen auch die Mauer, die Glarner übrigens als symbolische Mauer verstanden wissen will.

Otto Normalbürger hat also Trump ins Weisse Haus gehievt. Diese Erkenntnis ist aber erstens verkürzt und zweitens nicht neu. Und vor allem beantwortet sie die Frage nicht: Wieso Trump?

Weil, so die Politphilosophin Gentinetta, viele Leute das Gefühlt hätten, nichts mehr sagen zu dürfen, ohne gleich als Rassisten abgestempelt zu werden. Vielleicht, so eine nachdenkliche Gentinetta weiter, habe man es mit der Political Correctness tatsächlich zu weit getrieben. Insbesondere beim Thema Zuwanderung zeige sich dies exemplarisch. Diese Aussagen nahm Andreas Glarner als Steilvorlage für einen Sturmangriff auf die Antirassismus-Strafnorm, die als Feindbild Nummer 1 der scheinbar unterdrückten, schweigenden Mehrheit die angebliche Meinungsdiktatur verkörpert.

«Und jetzt also kommt einer und redet deutsch und deutlich», sagte Glarner.

Trump ist also da. Er ist der ungebetene Gast, der spätabends betrunken an die Party stolpert, den Daumen lüstern in den Geburtstagskuchen taucht, dem schüchternen Brillenträger eine Kopfnuss verpasst und allen anderen Gästen grölend vier Flaschen Dom Perignon und eine Stange Havanna-Zigarren verspricht, wenn sie jetzt sofort mit ihm zu dieser anderen tollen Fete gleich um die Ecke aufbrechen. Wenn sie dann wenig später mit einem Becher Papst Blue Ribbon in der Hand vor einer Schale ungesalzener Nüsschen stehen, wird es ihnen vielleicht dämmern, auf was sie sich eingelassen haben. Aber dann ist es zu spät.

Deshalb, so Gentinetta, die sich mit ihren nüchternen Analysewohltuend von den Polpolitikern Glarner und Meyer abhob, sei es wichtig, dass die Bürger kritischer werden und die Politiker mehr an ihren Versprechungen messen. Sollte sich also herausstellen, dass Trumps vollmundige Ankündigungen nicht mehr als luftiges Wahlkampf-Getöse waren, so müssten sie ihn abstrafen. So wie Obama sein Fett wegbekam, weil er es in acht Jahren Präsidentschaft nicht schaffte, das Foltergefängnis Guantanamo zu schliessen.

Gentinettas weisen Worten zum Trotz: Das Schlusswort gehört dem CVP-Politiker Pirmin Bischoff. Der Ständerat war des öfteren unfreiwillig in der Schusslinie. Aber er hatte eine simple und überzeugende Antwort darauf, weshalb die Schweiz nie Trump-Land werden kann: «Politik in der Schweiz ist nüchtern und langweilig.» Das ist vielleicht nicht sexy. Dafür hat man keinen unangenehm betrunken Gast auf seiner Party.