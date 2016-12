Staatsanwältin Barbara Wüthrich sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte zusammen mit seinem Sohn den Heimleiter und dessen Freundin auf besonders brutale Art und Weise umbrachte.

Der 48-jährige Angeklagte sei des mehrfachen Mordes schuldig zu sprechen, forderte die Staatsanwältin. Da der Mann keine Einsicht zeige und die Rückfallgefahr gross sei, müsse er verwahrt werden.

Die Staatsanwältin schilderte einen Vorfall im Gefängnis, bei dem der Angeklagte ausrastete und drohte, mit Staat und Justiz abzurechnen, sobald er wieder auf freiem Fuss sei.

Daraufhin echauffierte sich der sonst schweigsame Angeklagte im Gerichtssaal und musste vom Gerichtspräsidenten und der Verteidigerin zurechtgewiesen werden.

Indizien zu Bluttat

Die Staatsanwältin hat am Dienstag ein düsteres Bild des Angeklagten gezeichnet, der im Mai 2013 einen Heimleiter und dessen Freundin umgebracht haben soll. Der 48-Jährige hatte Alkoholprobleme und Schwierigkeiten in der Ehe.

Der Mann hat italienische Wurzeln, wuchs aber in Bern auf, wo er später auch einer Arbeit nachging. In der Ehe kam es zu Differenzen, nicht zuletzt auch wegen unterschiedlichen Glaubensausrichtungen der Eheleute.

Als die Ehefrau in eine psychiatrische Institution musste, kamen die beiden Kinder 2003 einige Wochen in das private Kinderheim in Spiez. Dort soll sich der Sohn ungerecht bestraft und gedemütigt gefühlt haben.