Jeder achte Einwohner der Schweiz ist entweder arm oder armutsgefährdet. In den USA haben die Menschen aus den unteren Schichten Donald Trump zum Wahlsieg verholfen. In Deutschland schliessen sie sich Pegida und der AfD an und gefährden den sozialen Frieden. Nur: Wie ist die Situation der armen und armutsgefährdeten Menschen in der Schweiz? Unter welchen Bedingungen leben sie? An welchen Träumen halten sie sich fest? Was denken sie über unsere Politik? Und wie konnten sie überhaupt abdriften? In einer Serie über Armut in der Schweiz zeichnen wir vier Momentaufnahmen nach. Lesen Sie in den kommenden Tagen eine Reportage aus einer Wärmestube in Basel, ein Porträt über zwei alleinerziehende Mütter, die Geschichte einer armen Rentnerin aus dem Aargau und die Reportage aus Pfarrer Siebers Pfuusbus in Zürich. (FSC)