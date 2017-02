An der bundesrätlichen Pressekonferenz dankt ihr Justizministerin Simonetta Sommaruga am frühen Abend explizit für ihren «unermüdlichen Kampf» für die Bürgerrechte der Drittgeneratiönler.

Katzenjammer hingegen herrscht den ganzen Tag über im Hotel Bellevue, wo sich Politiker der bürgerlichen Parteien versammelt haben. Der Ärger freilich gilt einzig der bachab geschickten USR III, die an diesem Tag alles überstrahlt – gemeinsam mit der Linken und kleineren Mitteparteien haben sich CVP und FDP für die Einbürgerungsvorlage eingesetzt. «Die SVP sprach von ‹Masseneinbürgerungen›, doch die Stimmbevölkerung liess sich nicht an der Nase herumführen», sagt der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin.

Pasta-Plausch im Hause Glarner

Anders als frühere, abgelehnte Vorlagen beinhalten die nun angenommene Verfassungsänderung sowie das vom Parlament bereits beschlossene Gesetz keinen Einbürgerungsautomatismus. Auch Drittgeneratiönler können sich nur einbürgern lassen, wenn sie gut integriert sind und keine Sozialhilfe beziehen.

Trotzdem ging der SVP diese Minimalvariante zu weit. «Die Folgen der unkontrollierten Einbürgerung werden sich erst in ein paar Jahren zeigen», warnt der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Der Asylchef der wählerstärksten Partei vermutet, dass vor allem in den letzten Jahren eingebürgerte Personen für die Vorlage gestimmt und ihr so zum Durchbruch verholfen hätten.

Fehler im Abstimmungskampf will Glarner keine erkennen: Die von ihm konzipierte Plakatkampagne mit einer in eine Burka gehüllten Frau findet er «noch immer hervorragend». Diese hatte Kritik geweckt, weil vom gestrigen Ja nicht etwa Muslime, sondern in erster Linie Italiener profitieren. Das Leben gehe weiter, so Glarner abschliessend. Er freue sich jetzt erst mal auf den «Znacht» mit seinen beiden Kindern. «Übrigens: Es gibt Pasta.»