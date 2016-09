Zwar kam es auch schon in der Vergangenheit hin und wieder zu Bundesgerichtsentscheiden wegen des Glockenlärmstreits. Doch erstmals werden sich nun die Richter zur Anwendbarkeit der ETH-Studie von 2011 äussern. Denn diese ist gerade in kirchlichen Kreisen heftig umstritten. Und sogar die Studienautoren selbst halten fest, dass Nachfolgestudien wünschenswert wären.

Geben die Bundesrichter den Zürcher Verwaltungsrichtern recht, so hätten Glockengegner landauf, landab gute Argumente, das Abstellen der Glocken in ihrer Nachbarschaft einzufordern.

Kirchgänger, Gläubige und Traditionalisten landauf, landab fürchten nun einen Präzedenzfall. An der Basis der Landeskirche fürchten nicht wenige, dass eine Abschaltung des nächtlichen Stundenschlags den Anfang vom Ende des sakralen Geläuts zu Predigten, Abdankungen, gar Hochzeiten einläuten könnte. Vordergründig geht es dem Wädenswiler Kirchgemeinderat aber um etwas anderes: «Wir finden es nicht in Ordnung, dass zwei Einzelpersonen sich über den Mehrheitswillen stellen wollen», sagt der Kirchenpflegepräsident Peter Meier. Er versteht die Kirche als Hüterin der Demokratie und verweist auf eine von mehr als 2000 Bürgern unterzeichnete Petition und eine Telefonumfrage, die man dieser Tage in Auftrag gegeben habe. «Wir wollen den Bundesrichtern aufzeigen, dass die überwiegende Mehrheit an der Tradition des Kirchengeläuts festhalten will.»

Auch in Worb ist der Glockenstreit bereits weit vorangeschritten. Manuel Wyss erinnert sich an erste «einvernehmliche und konstruktive Gespräche» mit der Gemeinde. Ansprechpartnerin für die Worber Glockengestörten war nicht etwa die Kirchgemeinde, sondern die politische Gemeinde. Denn diese bestellt bei der Kirchgemeinde den sogenannt säkularen Glockenschlag (siehe Kasten links unten). «Die Enttäuschung war gross, als wir bloss eine schnöde kurze Antwort von der Gemeinde erhielten», erinnert sich Wyss. Doch er und seine Nachbarn gaben nicht auf und schalteten den Regierungsstatthalter ein, der seinerseits entschied, dass der Streit Sache der Berner Kantonsverwaltung sei. Diese verfasste einen Bericht, nahm diesen Sommer ebenfalls Bezug auf die ETH-Studie und verfügte: Der Viertelstundeschlag zwischen 22 Uhr und 7 Uhr in der früh ist auszusetzen.

Und nun zog der Worber Kirchgemeinderat den Entscheid weiter vor das kantonale Verwaltungsgericht. Weil damit der Entscheid der Berner Verwaltung nicht rechtskräftig ist, tritt er vorerst nicht in Kraft. Noch schweigen die Worber Glocken nicht.