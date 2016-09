Die Europarechtlerin Christa Tobler lehrt am Europainstitut der Universität Basel und seit 2007 auch an der Universität Leiden in den Niederlanden. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. In der Schweiz zählt die 55-Jährige zu den führenden Expertinnen in europapolitischen Fragen. Tobler ist in Brugg geboren und hat an der Universität Zürich Recht studiert.