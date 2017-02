Der Bundesrat hat am Mittwoch die Vernehmlassung eröffnet zu einer Revision des Sozialversicherungsrechts. In einem System obligatorischer Versicherungen sei das Vertrauen wichtig, schreibt er im Bericht dazu. Missbräuchliche Leistungen müssten möglichst ausgeschlossen werden.

Heute ist unter anderem die gesetzliche Grundlage für Observationen ungenügend. Das hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte letzten Herbst festgestellt. Ein neuer Gesetzesartikel soll nun den Versicherungen ermöglichen, Personen verdeckt zu observieren, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese Leistungen zu Unrecht beziehen oder zu beziehen versuchen.

Von öffentlichen Orten aus

Die versicherte Person darf nach dem Willen des Bundesrates nur observiert werden, wenn sie sich an einem allgemein zugängliche Ort befindet oder an einem Ort, der von einem solchen aus frei einsehbar ist. Eine Observation darf an höchstens 20 Tagen innerhalb von drei Monaten stattfinden.