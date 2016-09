Die Affäre Heller hat Konsequenzen: Wenn eine Organisation in Zukunft Fördermittel aus dem Tabakpräventionsfonds des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) beantragt, muss sie neu in einem Fragekatalog nachweisen, dass sie und ihre leitenden Angestellten nicht mit der Tabakindustrie verbandelt sind.

Die Antragssteller müssen per Unterschrift bezeugen, über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Honorare und keine finanzielle Unterstützung von der Branche bezogen zu haben. Sie dürfen auch keine Aktivitäten verfolgt haben, welche einen Zusammenhang mit den Interessen der Zigarettenmultis haben.

Bisher genügte es dem BAG, wenn die Antragsteller ihre Unabhängigkeit summarisch bestätigten, ohne detaillierte Angaben zu machen. «Diese Vorgehensweise hat sich leider als nicht zielführend erwiesen», heisst es in einem Newsletter des Fonds. In den letzten Monaten hätten die Medien mehrere Fälle von Interessenkonflikten aufgedeckt.

Kein Geld mehr für die Barmelweid

Gemeint ist damit auch der Fall der Aargauer Lungenklinik Barmelweid, über den die «Nordwestschweiz» diesen Frühling berichtete. Das Krankenhaus betreut Menschen mit Lungen- und Herzkrankenheiten und hat zwischen 2008 und 2014 Fördergelder von total über 30 000 Franken aus dem Tabakpräventionsfonds bezogen. Weil der Verwaltungsratspräsident der Klinik, Daniel Heller, über seine Lobbying-Agentur Farner geschäftliche Kontakte zur Tabakindustrie unterhält, überweist das BAG der Barmelweid künftig keine finanziellen Mittel mehr. Hellers Agentur Farner betreut unter anderem Mandate des weltgrössten Zigarettenherstellers Philip Morris sowie des Zigarrenherstellers Dannemann. Geld zurückzahlen muss die Klinik jedoch nicht, wie die «Zentralschweiz am Sonntag» am Wochenende berichtete.

Die Barmelweid-Klinik teilt mit, sie habe die Praxisänderung zur Kenntnis genommen. Man werde die Tabakprävention im bisherigen Umfang weiterführen: «Unabhängig davon, welche Fördermittel wie zur Verfügung stehen.» Auch die alle zwei Jahre durchgeführte Nikotintagung werde weiterhin stattfinden.

Der Entscheid, der Klinik keine Fördermittel mehr auszahlen, stösst auf gemischte Reaktionen. Verena El Fehri, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, sagt, es sei gut, dass keine Gelder in Projekte fliessen, die einen Bezug zur Tabakindustrie haben, aber: «Ob das für eine Nikotintagung auch gelten soll, habe ich mir im Detail noch nicht überlegt.»

Die Aargauer CVP-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel erklärt, Heller müsse sich selber fragen, ob die gleichzeitige Tätigkeit für Tabakfirmen und Tabakprävention mit seinem Gewissen vereinbar sei. Dennoch leiste die Barmelweid gute Präventionsarbeit. So gesehen sei der Mittelentzug unverhältnismässig.

Ungleiche Spiesse

Der Tabakpräventionsfonds des Bundes verfügt jährlich über ein Budget von 13,5 Millionen Franken und finanziert damit Projekte, die dazu beitragen, dass weniger Menschen mit dem Rauchen beginnen und möglichst viele damit aufhören. Für jede verkaufte Zigarettenpackung fliessen 2,6 Rappen in den Präventionstopf.

Demgegenüber stehen jährlich rund 120 Millionen Franken, welche Zigarettenhersteller gemäss Branchenkennern in der Schweiz für Marketing ausgeben. Das Geld fliesst nicht nur in Plakatwerbung. Die Firmen treten auch als Sponsoren für Museen und Hilfsorganisationen in Erscheinung und zahlen Experten Honorare für Vorträge sowie Beratungsmandate.