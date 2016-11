Der Einbruch wurde der Polizei am vergangenen Montag, kurz nach halb ein Uhr früh gemeldet. Der fünfjährige belgische Schäferhund "Blade zur Morgenstund" arretierte einen der Flüchtenden, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Der mutmassliche Täter wurde durch einen Biss des Hundes leicht verletzt und nach medizinischer Versorgung festgenommen. Am gleichen Tag konnte in Saanenmöser, ebenfalls im Berner Oberland, ein weiterer Mann bei einer Fahrzeugkontrolle angehalten werden. Er hat mutmasslich etwas zu tun mit dem Einbruch an der Lenk.

Die beiden Männer, der eine ist 25, der andere 42 Jahre alt, befinden sich in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen zu den anderen flüchtigen Personen sind im Gang.