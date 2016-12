Lotto-Freunde aufgepasst: Einen solchen Jackpot hat es in der 46-jährigen Geschichte des Schweizer Zahlenlottos noch nie gegeben. Weil am Mittwoch niemand die richtigen sechs Zahlen und Glückszahl getroffen hat, geht es am Samstagabend um 50 Millionen Franken.

Um Punkt 19.20 Uhr strahlt «SRF 1» die Ziehung des Schweizer Zahlenlottos aus – die Kugeln werden aber eigentlich schon zwischen 17.15 und 17.30 Uhr gezogen. Wie kann Swisslos dem Spieler garantieren, dass alles mit rechten Dingen zu und hergeht?