Die Schweizer Armee erleidet quasi eine Pechsträhne. Am Montag musste das VBS den Verlust mehrer Kilogramm Sprengmittel aus der Kaserne Aarau bekanntgeben. Am Dienstag wurde ein weiterer Zwischenfall publik: Beim Waffenplatz Thun schlug ein Querschläger eines Maschinengewehrs durch die Scheibe eines Wohngebäudes.

Zu Schaden kam dabei niemand. Die Bewohner waren ausser Haus. «Es hätte wirklich tragisch enden können», sagt Peter Glaus gegenüber Tele M1. «Das war Glück», weiss der Anwohner. Denn wie Nachbaren berichten, spielt der Sohn der Familie häufig hinter dem Fenster, in welches das Projektil einschlug.

Schraube wieder anziehen

Zwei Pannen innert kurzer Zeit, das kommt weder bei der Bevölkerung gut an – wie eine Strassenumfrage von Tele M1 zeigt (s. Video) – noch haben Politiker dafür Verständnis. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth zeigt sich besorgt. «Dass Sprengstoff verschwindet und derartige Unfälle geschehen, darf nicht sein», so Wermuth. Man werde die Vorkomnisse in den entsprechenden Kommissionen untersuchen müssen.

Wermuths Ratskollege aus der SVP, Maximilian Reimann, nimmt kein Blatt vor den Mund: «Bei gewissen Truppenteilen herrscht ein bisschen 'Larifari'», so der ehemalige Hauptmann. Die Schraube müsse wieder härter angezogen werden, fordert er, «so wie es zu unserer Zeit der Fall war.» Auch Reimann absolvierte vor seiner Offizierslaufbahn die Infanterie-RS in Aarau. Dort also, wo heute nach verlorenen Sprengmitteln gesucht wird.

Die Militärjustiz ermittelt in beiden Fällen. Gegen drei Rekruten vom Waffenplatz Thun läuft eine Untersuchung. In Aarau muss zunächst klar sein, ob die Sprengmittel wirklich verschwunden sind oder ob es sich um einen Buchhaltungsfehler handelt. (cze)