Sie laufen weiter, die Schweizer Atommeiler. Das Stimmvolk hat die Atomausstiegsinitiative abgelehnt. Damit folgt das nukleare Ende dem Fahrplan des Bundes. Doch die Energiestrategie 2050 ist noch nicht in Stein gemeisselt.

Einerseits erhält das Referendum der SVP gegen die Energiestrategie 2050 steigenden Zuspruch aus Politik und Wirtschaft. Andererseits ist nach der Abstimmungsniederlage der Grünen die Zeit für Atombefürworter gekommen, nochmals grundsätzlicher über die Nuklearenergie zu diskutieren. «Die aktuelle Generation von Atomkraftwerken hat künftig in der Schweiz zu Recht keine Chance mehr», sagt der Ex-Alpiq-Chef Giovanni Leonardi. «Aber langfristig sind neue Technologien, wie die sogenannte vierte Generation von Atomkraftwerken, alles andere als vom Tisch.»

Der Energiekonzern Alpiq, den Leonardi 2004 bis 2011 leitete, ist einer der grössten Atomstromproduzenten in der Schweiz und als Aktionär an den grössten Atomkraftwerken Gösgen (40 Prozent) und Leibstadt (32,4 Prozent) beteiligt. Beide Werke laufen nach dem Nein unbefristet weiter. Früher oder später werden aber auch die grossen Meiler vom Netz gehen. «Das könnte die Versorgungssicherheit im Land gefährden», so Leonardi. Spätestens wenn dann die Strompreise anstiegen, könnte die Atomenergie wieder zur Diskussion stehen, sagt er.