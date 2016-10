Ähnliche Fragen wie damals

Heute, fast zwanzig Jahre später, stellt sich die Schweizer Stimmbevölkerung wiederum ähnliche Fragen: Wie soll die Energiezukunft der Schweiz aussehen? Ist es möglich, ab 2029 gänzlich auf (einheimischen) Atomstrom zu verzichten? Genau dies fordern nämlich die Grünen in ihrer Initiative, über die am 27. November abgestimmt wird. Die AKW-Betreiber bekämpfen die Vorlage und beteiligen sich auch finanziell «im vertretbaren Rahmen» (Axpo) an der Gegenkampagne.

Mit anderen Worten: Von einem Szenario ohne Atomstrom, wie sie es 1997 selbst skizziert hat, will die Branche heute nichts mehr wissen. Die hiesigen Atomkraftwerke sollen so lange weiterlaufen, wie sie «sicher» sind und es sich lohnt. «Mit ständigen Nachrüstungen und Erneuerungsinvestitionen in Höhe von rund 2.5 Milliarden Franken haben wir dafür gesorgt, dass das Kernkraftwerk Beznau jederzeit modernste Sicherheitsstandards einhält und diese in vielen Bereichen übertrifft», hält die Axpo fest.