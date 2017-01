Auf dem Parkplatz steht der geleaste BMW X1 ihres Noch-Ehemanns bereit. Magdici setzt sich hinter das Steuer und bricht zum vereinbarten Treffpunkt am Bahnhof Dietikon auf. Wohl aus Nervosität lenkt sie den Wagen auf die Gegenfahrbahn und setzt der Flucht schon nach wenigen Minuten beinahe ein Ende. In letzter Sekunde reisst sie das Steuer herum, fährt über eine Verkehrsinsel auf die richtige Spur und kann so die Kollision mit einem entgegenkommenden Auto verhindern.

In der Nähe des Bahnhofs Dietikon warten zwei Freunde von Kiko auf das Paar. Der eine übergibt ihnen ein Handy, das sie auf ihrer Flucht benutzen können. Zu viert fahren sie danach in zwei Autos bis zu einer Raststätte kurz vor Chiasso. Die zwei Fluchthelfer übergeben ihnen dort Bargeld, Red Bull, Schokolade und die Adresse eines weiteren Freundes in Italien. Danach fahren Magdici und Kiko weiter Richtung Süden. Um zirka drei Uhr in der Früh überqueren sie die Grenze.

Auch wegen der gestohlenen Uniform wird sie belangt

Zwei Wochen verstecken sie sich bei dem Bekannten ihres Fluchthelfers in einer Wohnung in Covo, einer kleinen Gemeinde nur knappe 100 Kilometer von der Schweizer Südgrenze entfernt. Danach ziehen sie in die benachbarte Stadt Romando di Lombardia, wo ihnen der Bekannte eine 3-Zimmer-Wohnung mietet. Am 25. März stürmen italienische Carabinieri nachts um 3 Uhr die Wohnung und verhaften das Paar.