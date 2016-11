Wohin die Reise genau gehe, wisse niemand. Und leider tendiere man in der Schweiz «bei ungewissen Entwicklungen dazu, zunächst die Risiken abzusichern und uns dabei Wege allzu früh zu verbauen», sagt sie. «Ich plädiere aber dafür, offen zu sein für eine positive Leseart der Entwicklung rund um Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz.» Natürlich sei es wichtig, die Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen, dass Roboter künftig Arbeitsplätze vernichten könnten.

Bruderer sieht aber gleichzeitig viele Chancen. So könnten künftig «gefährliche, gesundheitsschädigende oder besonders eintönige Teile von Aufgaben» an Roboter delegiert werden, sagt sie. «Menschen können dann dort eingesetzt werden, wo es ihren besonderen Qualifikationen entspricht.» Zudem glaubt sie, dass der Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz den Menschen eher ergänze als ersetze. Sie sieht für die Zukunft auch einen Vorteil für Menschen mit Behinderung. Diese seien bisher zu häufig auf ihre Beeinträchtigung reduziert worden. «Verliert diese Behinderung aufgrund der technischen Innovation an Bedeutung, richtet sich der Fokus verstärkt auf das Potenzial dieser Menschen. Ein Paradigmawechsel, der längst nötig wäre.»

Von der Digitalisierung seien nahezu alle Berufsgruppen und alle Hierarchiestufen betroffen. Am Beispiel der Medizin zeigt Bruderer auf, wie sie sich die Entwicklung vorstellt: «Programme im Bereich der künstlichen Intelligenz können schon heute den Ärzten einen Grossteil jener Abklärungen abnehmen, mit denen sie die Diagnose erstellen», sagt sie. Ärzte könnten sich wieder Zeit für direkte Gespräche mit Patienten und Angehörigen nehmen.

Stelle die Schweiz die Weichen richtig, berge die digitale Entwicklung «grosse Chancen», sagt Bruderer. «Für neue Arbeitszeitmodelle, für Inklusion, für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, für mehr Transparenz und persönliche Unabhängigkeit.» Die Digitalisierung dürfe nicht die Erfolgsgeschichte weniger bleiben. Dafür brauche es die SP. «Eine SP, die zwar die Risiken im Auge hat, sich aber vor allem dem Potenzial des Menschen widmet.»