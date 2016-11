Auf einem Fußballplatz in Krailling, Deutschland, hat Intel erfolgreich einen neuen Guiness-Weltrekord für die meisten zeitgleich fliegenden UAVs (Unbemannte Luftfahrzeuge) aufgestellt: Sage und schreibe 500 Drohnen gingen gleichzeitig in die Luft und zeigten eine makellose Licht-Show am Abendhimmel.



Das Unternehmen schaffte es bereits 2015 mit 100 Drohnen ins Guinnessbuch der Rekorde. (edi)