Denn Fremdsprachen zu lernen, das ist ganz offensichtlich ihr Hobby. Bella Dewjatkina aus Moskau wird seit ihrem Auftritt in der russischen TV-Show «Unglaubliche Menschen» als Wunderkind gehandelt.

Fliessend hat sie sich in der Talentshow im russischen Staatsfernsehen mit sechs Personen unterhalten, die Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Chinesisch und Arabisch mit ihr sprachen. Das sind die sechs Sprachen, die die erst Vierjährige neben ihrer Muttersprache Russisch beherrschen soll.

Mit Sprachen zum Meerjungfrauen-Kostüm

In der TV-Show musste sie in jeder Sprache eine Aufgabe lösen, um dann schliesslich an ein Geschenk zu kommen – ein Meerjungfrauen-Kostüm.