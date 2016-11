24 Stunden nach Beginn eines verheerenden Feuers an Bord eines alten Öltankers in einer Abwrack-Werft nahe der südpakistanischen Metropole Karachi ist die Zahl der Todesopfer von zehn auf mindestens 18 gestiegen. Das bestätigte ein örtlicher Polizeichef am Mittwoch.