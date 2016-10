Tatsächlich ist die Szene absurd. Der Mann hatte am Montag auf dem Pannenstreifen kurz vor Colombier parkiert, um mit einem LKW-Chauffeur zu reden, wie die Polizei weiter auf Facebook schreibt. Worum es ging, wissen nur die beiden Fahrzeuglenker. Lange dürfte das Gespräch so oder so nicht gedauert haben, denn plötzlich macht sich das Auto selbstständig und überquert in langsamem Tempo die Fahrspur. Das am helllichten Tag bei normalem Strassenverkehr!

Mann bleibt unverletzt

An der Leitplanke der Autobahnmitte prallt der Wagen schliesslich ab und rollt wieder auf die andere Seite. Dass der Mann ohne eine Schramme davonkommt, verwundert. Denn während der ganzen Ausbüchs-Aktion rennt dieser dem ungehorsamen Vehikel hinterher. Und klar: Fast wird er dabei von anderen Autos erfasst.

Die Aktion findet ein jähes Ende, als der Wagen in eine Signalisation donnert. Als wäre nichts gewesen, rückt der Mann die Vorrichtung wieder gerade, steigt ein und braust davon.

(rwy)