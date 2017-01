Männer haben Gott zu gehorchen und die Frauen den Männern – so einfach wie ungerecht lautet die Devise des religiösen Establishments im Land der 1001 Verbote.

«Hwages» bedeutet «Befürchtung». – Die unterwürfige Ehrfurcht der Frau gegenüber dem Mann scheint im Video jedoch verloren, viel mehr thematisiert es die männliche Angst vor einem Machtverlust.

Zwischen Tanzeinlagen und Autoscooter-Spass sind denn auch immer wieder missbilligende Blicke zweier Männer zu sehen, die der Frauen-Truppe keinen Spass vergönnen. Zynisch mahnen sie an eine Trump-Karikatur, die wie ein Maskottchen machtgieriger Männlichkeit wirkt.

Der Umbruch hat bereits begonnen

In der letzten Sequenz tanzen die Frauen singend in einer dunklen Disco: «Mein Glück ist wie ein Sturm und meine Geliebten sind wie Blätter.» Im Untergrund bläst der Wind bereits in die gute Richtung, die Frauen zeigen sich glücklich, aber besorgt: «Wer hält meine Blätter fest, wenn der Sturm dann richtig losbricht».

Die jemenitisch-schweizerische Politologin Elham Manea befasst sich intensiv mit Saudi-Arabien. Gegenüber «10vor10» meint sie: «Dieses Video ist ist eine ernstzunehmende Stimme, die eine wichtige soziale Bewegung fordert.» Manea zu Folge braucht das Land jedoch zusätzlich eine politische Reform, denn ohne eine solche «wird Saudi-Arabien auseinander splittern.»

Das Nahostland konnte in den letzen Jahren auch auf positive Entwicklungen zurückblicken. So durften im Dezember 2015 Frauen erstmals am Urnengang der Kommunalwahlen teilnehmen. Zudem zeigen jüngste Zahlen, dass über 50 Prozent der Hochschulabgänger weiblich sind.