Damit haben allein in Costa Rica zehn Menschen das Leben verloren. Vier weitere Opfer wurden in Panama verzeichnet. In Nicaragua starb eine Frau an einem Herzinfarkt.

"Otto" war am Donnerstag als Hurrikan der Stufe zwei an der Karibikküste auf Land getroffen. Am Freitag wurde er zu einem Tropensturm heruntergestuft. Allein in Costa Rica wurden 1600 Wohnungen und 2800 Kilometer Landstrassen durch den Hurrikan beschädigt. 11'000 Menschen waren von den Zerstörungen betroffen.