Es sind Momente, die das Gute im Menschen zeigen: In Russland bricht ein Hund in einen gefrorenen Weiher ein und kommt nicht mehr heraus. Während Passanten vorbeilaufen oder filmen rennt plötzlich ein barfüssiger Mann nur in einer Pyjamahose bekleidet aufs Eis, um den Vierbeiner zu retten.