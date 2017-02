Sie erklimmen die Treppe, schlafen in ihren Kajütenbettchen oder stellen das Wohnzimmer auf den Kopf. Die Geschwister Guðni, Ronja, Briet, und Stubbur, machten, was alle Katzenkinder machen – nur hat ihnen die ganze Welt dabei zugesehen.

Via Livestream konnten Katzenfans fast rund um die Uhr beobachten, was die Büsi in ihrem eigens für sie entworfenen Haus so treiben. Und das sollte ihnen zugute kommen – das Haus der vier Kätzchen steht nämlich in einem Tierheim. «Keeping Up with the Kattarshians» (Kattar heisst Katze auf Isländisch), heisst ihre Show.