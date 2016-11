Die Berliner Polizei geht in die Offensive: Von 1,3 Millionen Anrufen, die jährlich auf der Notruf-Zentrale eingehen, sind 300'000 überflüssig. Macht also fast 1000 Anrufe täglich, die keine echten Notfälle sind. Und die Leitungen blockieren. Und das will die Polizei nun ändern.

Unter #NoNotruf twittern die Berliner Beamte seit Montag die absurdesten Anrufe, die bei der Einsatzzentrale eingingen. «Bei diesen waren nicht mal ansatzweise die Voraussetzungen für ein polizeiliches Handeln gegeben», erklärte eine Sprecherin der Berliner Polizei die Aktion. Das wiederum führe zu Wartezeiten für Menschen, die einen dringenden Notruf absetzen möchten.

Wie skurril und absurd es auf der Polizeizentrale bisweilen zu und her geht, zeigen diese 20 ausgewählten Tweets:

1. Der Kiffer