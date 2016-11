Zu ihren Workshops kämen Frauen jeden Alters und "jeder Postur", vertraute Scarlett dem "Blick am Abend" an. Die lernen bei ihr Sinnlichkeit. Das beginne schon damit, in High Heels schön zu gehen oder die richtigen Strapse auszuwählen. Das Handwerkszeug - neben Strapsen und "Stögis" Strümpfe, BH und Korsage - hätten die meisten Frauen schon im Schrank.

Burlesque ist vereinfacht ausgedrückt ein besonders theatralischer Striptease, der nicht bis zum letzten geht. Scarletts Jubiläumsparty steigt am 9. Dezember im Häbse Theater in Basel.