"Wenn sie so etwas lobt, dann ist es wirklich gut", sagte der 74-jährige Politiker dem Magazin "Der Spiegel". So habe ihm die Kanzlerin kürzlich die "Elektra"-Inszenierung im Berliner Schiller Theater empfohlen. "Meine Frau und ich sind zwei Tage später in die Staatsoper gegangen, es war wirklich unglaublich", schwärmte der Minister. "Frau Merkel ist in der Tat unheimlich interessiert und auch kundig, nicht nur bei Wagner."