Beattys späte Heirat mit Schauspielkollegin Bening im Jahr 1992 kam damals überraschend. Allerdings nicht für ihn selbst, wie Hollywoods einstiger Frauenheld am Mittwoch in der "Today"-Show des US-Senders NBC erzählte. "Ich habe nie versucht, das Heiraten zu vermeiden, ich habe nur versucht, eine Scheidung zu vermeiden."

Nachdem er Bening kennenlernt hatte, habe er keine Zweifel gehabt, dass dies der richtige Schritt sei. Das Paar hat vier Kinder im Alter von 16 bis 24 Jahren. Die Langlebigkeit ihrer Ehe führte er auf gegenseitigen Respekt zurück.

Nach langer Auszeit meldet sich Beatty nun als Regisseur, Produzent und Darsteller der Romanze "Rules Don't Apply" zurück, in der er den Mogul Howard Hughes spielt. Der Film soll im April in die Kinos kommen. Als Schauspieler war Beatty zuletzt 2001 in der Ehe-Komödie "Town & Country" zu sehen. Seine bislang letzte Regiearbeit war die Politsatire "Bulworth" (1998), in der er auch die Hauptrolle spielte.