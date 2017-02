"Die Menschen beginnen zu realisieren, was für ein grosser Schritt das ist", sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Freitag am Rande der Berlinale. Der Brexit werde am Ende zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs führen, fürchtet er.

Mit den langfristigen Folgen müssten gerade die jungen Menschen klarkommen, die doch als Europäer aufgewachsen seien. Boyles düsterer Ausblick: "Es wird alles schwieriger."

Sein Film "T2 Trainspotting" mit Ewan McGregor und Robert Carlyle - die Fortsetzung des Kultfilms "Trainspotting" aus dem Jahr 1996 über eine Clique junger Drogenabhängiger - wird am Freitag im Wettbewerb ausser Konkurrenz präsentiert. McGregor ("Star Wars"), der selbst nicht in Berlin erwartet wird, spielt in "T2 Trainspotting" Mark Renton, der in seinen schottischen Heimatort Leith zurückkehrt.