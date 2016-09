"Er nahm seine Kappe ab, stellte sich zu ihnen und meinte: 'Hi, ich bin Tom Hanks'", berichtete die Hochzeitsfotografin am Montag der "Huffington Post". Dann hätten sie Hände geschüttelt und ein Selfie geschossen. "Wäre er einfach an uns vorbeigerannt, hätten wir ihn nicht erkannt."

Der US-Schauspieler selbst veröffentlichte ein Foto mit dem frisch getrauten Brautpaar auf Instagram. "Elizabeth und Ryan! Gratulation und alles Gute".